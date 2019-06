Thiem: "Jugar contra Nadal es el mayor desafío posible"

El tenista austríaco Dominic Thiem avanzó hoy a la final de Roland Garros tras completar exitosamente el partido que había dejado inconcluso ante el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, a quien venció por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 y 7-5, e irá en busca del título ante el español Rafael Nadal, amo y señor en París con 11 coronas.

"Jugar contra Rafa es el mayor desafío posible. Pero hace seis semanas jugué contra él en Barcelona, trataré de hacer lo mismo sabiendo que aquí es más complicado. Pero intentaré basarme de las sensaciones positivas de aquel partido", declaró Thiem, que buscará revancha de la final 2018 en París, donde Nadal se quedó una vez más con el Grand Slam sobre polvo de ladrillo.

Thiem, cuarto en el ranking mundial de la ATP, completó su victoria sobre Djokovic (1) en cuatro horas y 20 minutos de un partido que había sido suspendido ayer por las malas condiciones climáticas en París con el marcador 6-2, 3-6 y 3-1 para el austríaco.

El tenista nacido hace 25 años en la ciudad de Wiener Neustadt irá este domingo en busca de su primer Grand Slam ante el multicampeón Nadal (2), quien ayer se quedó con el gran clásico del tenis moderno tras derrotar al suizo Roger Federer (3) por 6-3, 6-4 y 6-2.

Thiem, ganador de 13 títulos en su carrera, dos de ellos en Buenos Aires, en las ediciones de 2016 y 2018, logró su tercera victoria sobre Djokovic, con quien perdió en seis ocasiones, incluida la semifinal de Madrid este año.

El austríaco también está abajo en el historial con Nadal, a quien derrotó en cuatro ocasiones, una de ellas este año en las semifinales de Barcelona, aunque perdió en ocho oportunidades.

Thiem intentará impedir este domingo la duodécima coronación de Nadal, el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo que ayer superó ampliamente a Federer y no está dispuesto a ceder su corona.

"Jugué grandes partidos contra Nadal en tierra batida y le gané. Tengo que estar convencido de que puedo ganarle. Es un sueño ganar este título, si no es mañana, lo cual es posible por la magnitud del adversario, no me voy a poner mucha presión", agregó.

Sobre el desgaste del partido con Djokovic, Thiem confió que "físicamente me encuentro bien. Estos dos días han sido duros, pero estoy bien. Tengo mucha adrenalina y mañana durará. No estoy cansado, podré descansar tras el torneo. Lo voy a dar todo".