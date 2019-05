Tevez: "No me voy a retirar en diciembre"

El delantero de Boca, Carlos Tevez, aseguró que no se retirará del fútbol profesional en diciembre, fecha en que finaliza su contrato y arrancan las próximas elecciones en el club, aunque aclaró que su futuro con la azul y oro dependerá solo de su estado físico.

“Nadie me propuso nada todavía, jeje. Cuando me lo pregunten analizaremos qué es lo mejor para el club y para mí. Es una decisión que no está tomada todavía y tampoco la pienso. El trajín de todos los partidos me va llevando a que este cada vez más metido y trate siempre de estar bien cuando me toque jugar”, declaró Tevez en conferencia de prensa.

#Boca Carlos Tevez y su retiro: "No va a ser en diciembre". pic.twitter.com/GJErAy3FBY — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2019

Y sobre las cuestiones políticas de la institución, el Apache agregó: “Saben también que es un año político, es muy difícil pensar en el año que viene. Quiero disfrutar como si fuese mi último año porque me quedan seis meses nada más de contrato. Yo quiero cumplirlo haciendo feliz a la gente de Boca, no quiero involucrarme en lo político, creo que me lo merezco".

“No me voy a retirar, eso lo tengo claro. Creo estar bien, pero por ahí a fin de año digo lo contrario porque mi cuerpo no da más. Ojalá me retire en Boca”, sentenció.

Fuente: TyC Sports