Test Match: los mendocinos se probaron ante Chile

Luego del encuentro amistoso entre los Mayores de Mendoza y Chile, en damas, se disputó el partido programado de caballeros.

Más allá del resultado a favor de la visita, la serie de amistosos les sirve a ambos combinados para ponerse a prueba y estudiar diferentes variantes para los torneos que se avecinan.

Un mismo entrenamiento con objetivos diferentes: a cinco meses del Argentino de Selecciones Mayores los mendocinos continúan con un intenso proceso de entrenamiento, mientras que el combinado máximo de Chile se prepara para disputar los Juegos Panamericanos, en Lima, a fines de julio.

El Mayor de Mendoza

En el primer test match, Chile superó ampliamente al elenco provincial en un encuentro donde demostró una gran precisión y efectividad a la hora de convertir.

Si bien Mendoza probó variantes, buscó alternativas de juego por los laterales y rompió el medio con jugadas individuales y proyecciones grupales, su rival fue efectivo en sus ataques, aprovechó todas las situaciones de peligro y se acomodó en el marcador en el primer tiempo con dos goles: Amoroso y Becerra.

Mendoza vs.Chile (Laura Zeier/MDZ)

Con la ventaja, Chile replegó para cuidar su arco y jugó al error. Mendoza no pudo llegar al descuento y los Trasandinos volvieron a hacer sonar la tabla de los mendocinos, por medio de corner cortos que hicieron efectivos Rodríguez y Nicolás Renz, en dos oportunidades más.

Mendoza vs. Chile (Laura Zeier/MDZ)

Así fue que con el 5 a 0 a favor de Chile, concluyó el primer encuentro de la serie para los caballeros.

Mañana continuarán los amistosos y Mendoza contará con el refuerzo de cinco jugadores claves que viven en Buenos Aires: Emiliano Bosso, Leandro Ojeda, Juan Manuel Gudiño y Gerónimo Clement.

Mendoza vs. Chile (Laura Zeier/MDZ)

Síntesis

Estadio: Ciudad de Godoy Cruz

Mendoza (0): Lautaro Córdoba, Juan Manuel Carballo, Nahuel Fornari, Luciano Coria, Nicolás Mauro, Matías Bustos, Tomás Domínguez, Abel Davi, Guillermo Barbeito, Federico Franco y Agustín Rodríguez. DT Gabriel Gómez

Ingresaron: Agustín Cabaña, Alejandro Gómez, Nicolás Lara y Martín Fernández

Chile (5): Agustín Araya, Nicolás Renz, Jaime Zarhi, José Maldonado, Juan Amoroso, Axel Tronocoso, José Hurtado, Sven Richter, Martín Rodríguez, Fernando Renz y Franco Becerra. DT Jorge Dabanch

Ingresaron: Felipe Renz, Nils Strabucchi, Andrés Pizarro, Vicente Goñi, Adrián Henríquez, Axel Richter y Matías Sparza

Goles: PT: 7’ Juan Amoroso (C), 25’ Franco Becerra (C), 39’ Martín Rodríguez (C), 45’ y 52’ Nicolás Renz

Corner cortos: Mendoza 5 – Chile 5

Árbitros: Andrés Abihagle – Juan Paiva

Próximos desafíos

El lunes a las 18:30 jugarán nuevamente los elencos de damas, mientras que los chicos se medirán a las 20:30.

Por último, la serie concluirá el martes, a las 14 (damas) y a las 15:30 (caballeros).

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz.