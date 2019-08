Terranova explotó contra la Baja Polonia

TIEMPOS EN VIVO

Ayer comenzó la Baja de Polonia, la antepenúlitma cita de la Copa Mundial de Cross Country Bajas de la FIA, y las cosas no iniciaron de la mejor manera para el piloto mendocino Orlando Terranova, quien en la previa se encontró con la sorpresa de que el X-Raid Team decidió cambiarle el coche y darle un MINI cuyo modelo es anterior al que venía utilizando.

En la primera sección de la Baja, que tuvo un breve recorrido especial de 7,08 kilómetros, en la localidad de Szczecin, Terranova finalizó séptimo, a 23,9 segundos del líder Jakub Kuba Przygonski.

En la previa de la largada de la primera etapa, Terranova se encontró con que el X-Raid Team decidió cambiarle el coche. Hoy, el piloto mendocino se expresó nuevamente en sus redes.

En la SS2 que tuvo un recorrido de 220 km, en la localidad de Drawsko, Krzysztof Hołowczyc se quedó con la especial con un tiempo de 02:18:31, seguido en segundo lugar por Jakub Kuba Przygonski quién quedo a 05:20.

Luego de este resultado, Terranova manifestó su descontento: "No haré comentarios respecto a cuestiones del equipo. Todo lo que deba deba decir lo haré dentro del equipo. Ahora bien, no quiero dejar de comentar la situación de la @bajapoland . @kuba_przygonski perdió hoy por 5 minutos en 220km de especial contra un piloto que hace tres años no corre! Es una vergüenza que una carrera pierda el espiritu del cross country y que trate de idiotas a los demás pilotos!! Yo en el lugar de @kuba_przygonski no subo al podio. En lo personal pensaría mucho antes de venir a correr aquí de nuevo. #trampa #antideportivo".

Terranova terminó en el puesto 12, a 05:41:29 del ganador.

Esta nueva batalla off-road se lleva a cabo en los municipios de Szczecin, Drawsko , Pomorskie y Dobra.

