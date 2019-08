Terranova analizó su gran triunfo en la Baja Hungría

Después de sus éxitos en las Baja Italia y Baja Aragón, el mendocino Orly Terranova continuó con su racha victoriosa en la Copa del Mundo FIA de Bajas Cross Country al apuntarse la Baja Hungría. Con este tercer triunfo consecutivo, además, pasó al frente del torneo.

El piloto del X-Raid aprovechó al máximo las bondades del MINI John Cooper Works Rally en una prueba que contó de 588,64 kilómetros cronometrados divididos en cinco pruebas especiales.

Terranova le ganó por 37 segundos al checo Martin Prokop (Ford) y por poco más de 16 minutos al ruso Vladimir Vasiliev (Toyota).

Tras esta victoria, el piloto dejó sus sensaciones para el sitio oficial de la competencia.

Terranova explicó que, según las reglas, solo se podían usar ocho neumáticos durante el fin de semana y que las etapas largas y rocosas desgastaron mucho a las ruedas: "No volvimos a tener un gato hidráulico, así que tuvimos que concentrarnos en no sufrir pinchazos. Teníamos una ventaja de 30 segundos después de la primera mitad de la etapa, pero solo quedaban 2 segundos, porque estábamos un poco perdidos. Los neumáticos no estaban en buenas condiciones, podría haber sido peor".

Y agregó: "Fue un fin de semana largo y difícil. Las dos etapas de 208 km del sábado fueron extremadamente difíciles, y para nosotros el final también fue emocionante. Me ha encantado la carrera húngara, definitivamente es una de mis favoritas '', dijo Terranova, quien lidera por 10 puntos en la Copa del Mundo FIA para Cross Country Bajas.