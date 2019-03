Terminó la temporada para LeBron

La gerencia de Los Angeles Lakers lo hizo oficial: LeBron James no jugará lo que resta de la temporada de la NBA.

“Después de consultar con nuestro equipo de médicos hemos decidido desafectar a LeBron de los juegos por el resto de la temporada. Esta decisión permitirá que su ingle se cure completamente, y es mejor para el éxito futuro tanto de LeBron como de los Lakers”.

El comunicado lleva la firma de Earvin “Magic” Johnson, Presidente de Operaciones, y Rob Pelinka, el Gerente General.

La decisión le permitirá a su ingle curarse completamente, y es lo mejor para el futuro éxito de LeBron y los Lakers".https://t.co/dOA2Tgf2ev — Los Lakers (@LosLakers) March 30, 2019

El comunicado informa también que LeBron viajará con el equipo en la gira que realizará por New Orleans and Oklahoma City, pero no sumará minutos en cancha.

De esta manera termina, aunque aún queden por jugar 6 partidos, una temporada para el olvido, tanto para los Lakers, como para El Rey, que no se perdía los playoff desde 2003/04.

En su último partido de esta temporada (victoria sobre los Hornets 129-115), James consiguió 27 puntos, 9 rebotes, y 3 rebotes.

LeBron promedió en su primer año con los Lakers 27.4 puntos, 7.4 rebotes, 8.5 asistencias y 1.3 robos en 35.2 minutos, en 55 partidos.