Se esperaba un partido "picante" porque los dos conjuntos están posicionados cuarto y quinto en el Torneo y para ingresar en semifinales solo lo hacen cuatro.

Se jugó en General Ortega y ahí se hace fuerte el local.

Primer tiempo: comenzó mejor el local que marcó su primer try a través de Nicolás González a los pocos minuto de haber comenzado el partido. Respondió la visita con el pie de Tomás Videla que con tres penales pasó su equipo al frente 9 a 5. También hay que resaltar que a los 21' el pilar de Teqüé Matías Sánchez fue expulsado directamente por pisar a un rival.

Teqüé venció a Liceo.

Los locales se iban haciendo fuerte con su scrum y Los Clavos cuando atacaban cometían errores que le impedían marcar tantos.

Sobre el final de esta etapa justamente a través del empuje del scrum el tercera línea Joaquín Ginevra logró anotar cinco tantos para irse al descanso con la ventaja de 13 a 9.

Teqüé venció a Liceo.

2do tiempo teqüino: a los 2' golpeó rápido el local, en un kick cruzado de Enzo Falaschi la pelota le pica al wing Pablo Echalecu y este apoya en el ingoal visitante.

Teqüé venció a Liceo.

Pero los tricolores de Boedo reaccionarían con una gran corrida desde atrás de mitad de cancha de su wing fetiche, Federico "Cachorro" Giménez que superó a varios rivales en velocidad y anotó un try para quedar mas cerca.

Federico Giménez superó a varios rivales y anotó un try.

El encuentro estaba muy parejo y cada pelota era disputada con mucho ímpetu y esto generó que fueran amonestados varios jugadores de ambos equipos, Los Azules generaban peligro con el maul y sus delanteros y los Clavos cuando les llegaba a los wines.

En un momento lo dió vuelta la visita y quedó arriba por un punto cuando faltaban cuatro minutos para el epílogo pero reaccionó el local y logró que el árbitro les diera un penal cuando faltaba un minuto para el final que el efectivo Enzo Falaschi acertara nuevamente y decretara el 28 a 26, triunfo festejado por toda la parcialidad teqüina que alberga esperanza de meterse entre los cuatro primeros del Torneo.

Teqüé (28): Fernández, Guillaumín, Sánchez, Márquez, Trivella, Debiassi, Ginevra, Pérez, Morales, A. Kretchsmar, V. Kretchsmar, Falaschi, Giacchini, Rúffolo y González. Entrenador: Gustavo Kretchsmar.

Ingresaron: Gabrignac, J.Echalecu, Ahumada, Martín, Domínguez, Flores.

Liceo (26): Moyano, Martín, Manresa, Báscolo, Vila, Oyonarte, Legaspe, Benitez, Balmaceda, J.Ricci, Giménez, T. Zabaleta, Lucero, Palero y Videla. Entrenador: Ramiro García

Ingresaron: Dris, Piaggi, Corvalán, Garitaonandía, F.Ricci, Linares y Cantú.

Tantos: tries de González, Ginevra, P.Echalecu, try penal, un penal de Falaschi (T) y tries de Giménez, J.Ricci, dos conv y cuatro penales de Videla( L)

Arbitro: Juan Manuel Martínez

Amonestados: Videla, Moyano, Martín y F.Ricci (L) y González (T)

Expulsado: M.Sánchez (T)