Tenis: Parrilla y Scattareggia dominaron en Regatas

La tercera etapa del Circuito Mendocino de Primera Categoría de tenis ya tiene a sus campeones, Valentina Parrilla y Rodrigo Scattareggia, que superaron en las finales a Macarena Alonso y Rodrigo Orozco.

En una jornada en donde el clima acompañó para que los protagonistas pudieran jugar cómodos y además para que el público se pudiera acercar a las canchas del Club Mendoza de Regatas, este sábado se jugaron los encuentros de semifinales, por la mañana y las finales, en la tarde.

En la rama femenina, Valentina sacó pasaje a la final luego de vencer a María Luz Iranzo por 6/0 y 6/1, mientras que Macarena Alonso dio cuenta de Josefina Andrade por un doble 6/2.

Macarena Alonso y Valentina Parrilla.

En la definición se impuso Parrilla por un doble 6/1. La jugadora del Club Hípico hizo prevalecer su experiencia y velocidad de pelota ante la juventud de la promesa del Club Palmares, quien no supo como contrarrestar el juego de su oponente.

“Los puntos fueron muy peleados. Al principio me sentí mucho mas segura, le estuve cambiando mucho mas el ritmo del partido y haciéndole más drops. En el segundo set estuve más errática, pero igual lo pude terminar de definir bien”, le comentó la reciente campeona a MDZ.

Valentina Parrilla se queda con la final de Primera tras vencer a Macarena Alonso pic.twitter.com/YT9RrAwsCY — Juan Pablo Borsani (@juanpborsani) 22 de junio de 2019

En Primera Caballeros, Rodrigo Scattareggia tuvo un día soñado, logrando sacar su gran talento tenístico ante rivales complicados. Por la mañana superó sin atenuantes a Facundo Jofré por 6/1 y 6/0. En la final, se midió ante Rodrigo Orozco, que en semis había sacado a Matías Carmona por 6/4 y 6/4.

La definición también quedó para el jugador del Mendoza, que en un reñido partido pudo sacar diferencias para ganarle a Orozco por un 6/3 por duplicado.

“Al comienzo entramos los dos con dudas, pero a medida que fueron pasando los games me empecé a sentir un poquito más cómodo, me ordené más y después pude controlar el partido hasta el 5 a 1 del segundo set, que me relajé un poco, me desconcentré y Orozco tuvo un par de buenos puntos y por suerte en el final con mi saque lo pude terminar” opinó Scattareggia luego de la final.

Este sábado por la tarde también se disputó la final de Primera Selección entre Joaquín Ojer, a quién ayer habíamos dado erróneamente como perdedor y Pablo Piña Ubilla.

Joaquín Ojer y Pablo Piña Ubilla.

Ojer, quien atraviesa un muy buen momento tenístico, logró derrotar en un buen partido al jugador chileno por 6/3 y 6/3.