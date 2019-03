Tenis: Mendoza reúne a las promesas del país

Alrededor de 200 chicos de todo el país se encuentran en nuestra provincia para ser parte del primer Torneo Nacional de la temporada.

Las mayores promesas del tenis en cada una de las categorías están jugando desde el jueves en las canchas del Club Mendoza de Regatas y del Andino. El certamen se extenderá hasta el próximo sábado, día en que se jugarán las finales.

Federico Zeiter

El gran nivel de este torneo se vio reflejado en los resultados para los tenistas locales, ya que son pocos, los que cumplidas dos rondas, siguen en carrera en los cuadros de individuales.

Máximo Lucentini

En algunos de los resultados de nuestros tenistas, en Varones de 18 años, por octavos de final, lograron pasar a cuartos Agustín Tupalle, máximo sembrado del cuadro, que superó a Ignacio Ezequiel Orgas por 6/2 y 6/3 y Matías Reyes, que eliminó a Juan Andrés Grubert por 5/7, 6/3 y 6/1. Lamentablemente quedó en el camino Gonzalo Tano, tras perder en sets corridos ante Valentín Dun (4).

Agustín Tupalle

En Varones de 16 años, Máximo Lucentini superó a Agustín Mastri por 6/0 y 6/0 y Juan Martín Accossatto a Matulovich (7) por 7/6 y 7/5.

En Damas sub 16 en la jornada del jueves cayeron Sol Pérez Millán, Eleonora Quiroga en Damas sub 14 y Juan Francisco Pereyra entre los Varones sub 14.