Tenis: finalizó un nuevo Regional de Menores

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde de este sábado se jugaron las finales del cuarto Torneo Regional de Menores de la Asociación Argentina de Tenis, que en esta ocasión tuvo como sede a las canchas del Mendoza Tenis Club y que fue organizado por la Federación Mendocina de Tenis.

El mismo reunió a las mayores promesas del tenis de nuestra provincia, San Luís, San Juan y La Rioja y se disputó en tres categorías para Damas (sub 12, 14 y 16 años) y cuatro de Varones (sub 12, 14, 16 y 18 años).

En lo que tiene que ver con los resultados, entre las mas chicas, en sub 12, Agustina Reyes se quedó con el premio mayor luego de vencer a Giuliana Lucentini por 6/3 y 6/1, con un muy buen tenis de la jugadora del Jockey.

Giuliana Lucentini y Agustina Reyes

Macarena Alonso dio cuenta de Josefina Andrade en sets corridos, 6/2 y 6/4, y fue la mejor en Damas sub 14 años.

Josefina Andrade y Macarena Alonso

En la definición de Damas sub 16, Sol Pérez Millán y María Luz Iranzo se repartieron sus buenos momentos tenísticos en cada set, pero quien estuvo mejor fue la primera, que terminó festejando por 1/6, 6/0 y 6/2.

Cabe destacar que, en todas las categorías de singles de las chicas, las jugadoras son de nuestra provincia.

Pasando a los Varones, en sub 12 años la copa se fue para San Luís de la mano de Juan Cruz Gatica, que derrotó en un reñido encuentro a Gerónimo González Dolci por un doble 6/4.

Juan Cruz Gatica y Gerónimo González Dolci

Iannis Miletich fue el ganador en sub 14 años luego de dejar en el camino a Juan Francisco Pereyra por 6/4 y 6/4.

El jugador del San Rafael Tenis Club, Juan Martín Accossatto se quedó con el duelo ante el duro riojano Francisco Docters al que venció por 6/2 y 6/4.

Entre los más grandes, sub 18, el campeón fue Gonzalo Tano que en otro reñido compromiso superó a Fernando Docters (La Rioja) por 6/4 y 7/6.

Fernando Docters y Gonzalo Tano

En lo que se refiere a los Dobles Damas, la dupla Reyes/Lucentini ganó en sub 12, Alonso y Quiroga en sub 14 e Iranzo y Pérez Millán en sub 16.

Las protagonistas de la final de dobles sub 12.

En Dobles Varones, Miletich y García Cantale triunfaron en sub 14, Accossatto y Leiva en sub 16 y Docters/Tupalle en sub 18 años.

FACU SE QUEDÓ EN SEMIS

Facundo Juárez quedó eliminado este sábado en las semifinales del Torneo World Tennis Tour con 25.000 dólares en premios y puntos para el ranking internacional, que se jugó en las instalaciones del complejo del Club Regatas, en San Antonio, a las afueras de Lima, en Perú.

Facundo Juárez tuvo dos excelentes semanas en Perú (Foto: Tenis al máximo)

El mendocino, que viene de ser sub campeón el pasado fin de semana en un torneo similar, cayó en instancias de semifinales ante el local Nicolás Álvarez por 6/1 y 6/3, que ahora se medirá en la final ante el vencedor del duelo entre el brasileño Oscar Gutiérrez y el argentino Francisco Cerúndolo.

Los próximos pasos a seguir para Juárez será un corto paso por Alemania para jugar Interclubes y luego viajará a Rumania para disputar una serie de torneos del World Tennis Tour.