Tenis: finalizó el tercer “Abierto de Menores”

Durante la mañana y el medio día de este domingo, las canchas del Club Alemán acapararon las finales del tercer Torneo Abierto de Menores que se juega en nuestra provincia y que fue fiscalizado por la Federación Mendocina de Tenis.

Al igual que a lo largo de toda la competencia, los partidos se llevaron a cabo con total normalidad y las finales contaron con un muy buen nivel de tenis, en una jornada que acompañó con sol y calor.

Amparo Andrade, subcampeona de Damas sub 10.

El sábado ya se habían coronado algunos campeones. En Damas sub 10, las dos mejores fueron Naciff Monserrat y Amparo Andrade; en sub 12 Julieta Jaren Flotts y Emilia Meli; en tanto que en Varones sub 10 años, Joaquín Díaz Corazza venció en la final a Tomás Alonso por un doble 6/2.

Ya este domingo, Facundo Pereyra jugó un gran partido y se quedó con la Categoría sub 12 años tras vencer a Ignacio Dapas por 6/2 y 6/0. En Dobles, Pereyra y Sebastián Alonso superaron a Dapas y Frigerio.

Agustín García Cantale, con un doble 6/3, le ganó al malargüino Bautista Espina y se quedó con el campeonato en sub 14. En Dobles, García junto a Renato Elizalde superaron a Espina y Maximiliano Ferrara.

Maxi Ferrara, Bautista Espina y Agustín García.

En Varones sub 16, Iannis Miletich tuvo que transpirar bastante para derrotar a Francisco Docters. El sanrafaelino comenzó ganando cómodamente 6 a 2 el primer set y en el segundo se imponía 5 a 3, sin embargo, el riojano reaccionó y aprovechó el nerviosismo de Iannis para dar vuelta el marcador por 7/6 y estirar la final a un tercer set. En el definitivo Miletich recuperó la confianza y se terminó imponiendo por 6/4. En lo que se refiere al cuadro de dobles, Tarantelli/Sosa Escalada le ganaron a Docters/Scalissi.

En Varones sub 18, Fernando Docters, de La Rioja, ganó sin haber jugado. Luego del peloteo previo, su rival, Sebastián Dandria se retiró por no estar físicamente en condiciones de jugar el partido.

Las finalistas en Damas sub 14 años, Josefina Andrade y Sofía Parra

Por el lado de las Damas, en sub 14 años, Josefina Andrade dio cuenta de Sofía Parra por 6/1, 6/7 y 6/3. En menores de 16 años. Guillermina Berducci superó por 7/6 y 6/1 a Macarena Alonso.

APOYO A JUGADORES MENDOCINOS

La subsecretaría de Deportes de la provincia le dio un reconocimiento a tres jugadores que nos representan en los torneos de menores de la Asociación Argentina de Tenis.

Ayuda para deportistas mendocinos.

El premio al Mérito Deportivo 2018 y el apoyo otorgado fue para Máximo Lucentini, Josefina Andrade y Martín Reyes.

LA PRIMERA SE TRASLADA A RIVADAVIA

El próximo jueves se pondrá en marcha la segunda etapa del Circuito de Primera Categoría y Primera Selección de Damas y Caballeros de la Federación Mendocina de Tenis, que en esta oportunidad tendrá como sede a las canchas del Rivadavia Tenis Club.

El torneo pondrá en juego la Copa “Aniversario Municipalidad de Rivadavia” y pondrá en juego 19.000 pesos en premios.