Tenis: conocé a los campeones del Interclubes

Con la excepción de unas pocas categorías que aún restan definir a sus campeones, este fin de semana quedó prácticamente definido el Torneo Interclubes Seniors 2019, que en la presente edición convocó a 120 equipos y a más de 600 jugadores de diferentes clubes de nuestra provincia.

Durante el sábado se jugaron algunas semifinales y finales, mientras que el domingo fue el turno de otras definiciones, tanto en damas como en caballeros.

Carlos Marini, jugador del Mendoza en +55.

En lo que se refiere a las categorías de Damas, el sábado, en el Club Hípico, Banco Nación dio cuenta de las locales por 2 a 1 y se coronó en Juniors B.

Daniela Hidalgo y Cecilia Velazco, del Banco Nación.

El domingo, en tanto, el juvenil equipo de Palmares integrado por Macarena Alonso y Greta Zawels se quedó con la categoría Juniors Libre tras vencer a Mendoza Tenis Club por 3 a 0. Previamente, en la jornada anterior, las recientes campeonas eliminaron a Andino A por 2 a 1, mientras que el Mendoza había derrotado a Andino B por 2 a 1.

En Juniors C, las chicas de Regatas le ganaron en las canchas del Mendoza al Club Hípico por 2 a 1. En semifinales, el Club del Lago le ganó a Andino, mientras que Hípico dio cuenta de Cortaderas B.

Pasando a los Caballeros, el muy buen equipo del Mendoza Tenis Club ganó la final de +30 Libre luego de vencer por 3 a 0 al aguerrido equipo de Banco Nación. En la definición, Gastón Aceituno superó a Luciano Frisón, Esteban Gargiulo a Bartalitis y la dupla Torchia/Linares hizo lo propio ante Di Natale y Pesce.

Banco Nación se consagró subcampeón en +30 Libre.

En Junior Libre Caballeros, Andino se quedó con el primer lugar tras superar por 2 a 1 a Obras, que se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Martín, Gustavo y Matías Reyes, de Andino en Juniors Libre.

En consecuencia y sumando los resultados del fin de semana pasado, el Mendoza Tenis ganó en Damas B y Caballeros 30 Libre; Vistalba en Damas C1; Regatas triunfó en Damas C2 y Juniors C Damas; Andino fue campeón en Junior Intermedia, +30 C y Junior Libre Caballeros; Maipú en Junior B de Caballeros, Banco Nación en Junior C Caballeros y Junior B Damas; Rivadavia se quedó con Caballeros 30 C, Banco Mendoza con +45 C y Palmares con Junior Libre Damas.

Este domingo se jugaban también las finales de Caballeros +45 B entre Mendoza y Obras y la de +55 Libre.

TEJERO VIAJA AL CENARD

Cubriendo la jornada de Interclubes del día sábado, nos encontramos en las canchas del Mendoza Tenis Club a Thomas Tejero, jugador de tenis adaptado, que estaba esperando para entrenar.

Thomas junto a Adriana González.

Aprovechando los minutos previos al entrenamiento para estudiar, interrumpimos unos momentos sus tareas para que nos contara de sus planes.

El jugador que es entrenado por Adriana González en las canchas del Mendoza, Espacio Benegas y el Malvinas, nos contó que viajará los próximos días al Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en donde le harán un testeo junto a chicos de diferentes edades y provincias, que también juegan tenis adaptado.

En el CENARD harán rutinas de gimnasio, entrenamiento en cancha y correcciones para mejorar su performance.

Henny Dross y Virginia Giuliani junto a Carlos Fionna