Tanak fue la referencia del jueves en Córdoba

#XIONRallyArgentina @thierryneuville, the last WRC car on the road, couldn´t take the lead in SSS1 YPF Infinia #CarlosPaz so @OttTanak was the stage´s winner/ #ThierryNeuville, el último WRC en el camino, no pudo batir el tiempo de #OttTänak. El estonio gana en el primer tramo. pic.twitter.com/j4g8imAxPO