Tagliafico, sobre Messi: “No lo sabemos aprovechar”

Nicolás Tagliafico fue parte del plantel del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia y es uno de los referentes del equipo que ahora conduce Lionel Scaloni, y hoy consideró que en Argentina no se sabe “aprovechar” al “mejor del mundo”, Lionel Messi.

“Hemos vivido dos etapas gloriosas en nuestro fútbol con (César) Menotti y (Carlos) Bilardo, que son dos maneras diferentes de jugar. No terminamos de encontrar cuál es la mejor para nuestro momento. O cuál es la mejor para ayudar a ‘Leo’. Porque tenemos al mejor jugador del mundo y no lo sabemos aprovechar. Tenemos que encontrar una idea o un entrenador que nos haga entender la propuesta que propone para que nos sirva y traiga ese orden que necesitamos”, indicó el lateral izquierdo en una entrevista con el diario español Marca.

Además, explicó las diferencias que hacen que el astro de Barcelona brille más en su club que en el seleccionado.

“No es lo mismo estar en un club 15 años, del que conoce todo. En la selección, ya sea por el cambio de presidente, de entrenador o por la pasión que tenemos que nos ciega, no somos capaces de armar proyectos. Queremos salir campeón todos los años y eso no es fácil. ‘Leo’ no tuvo la suerte de coronarse, pero llegó a tres finales. No tenemos el proyecto que, por ejemplo, sí tiene el Barça”, analizó el defensor.

Messi volverá a vestir la camiseta argentina en la próxima Fecha FIFA y Tagliafico evaluó cuánto de la sociedad que el rosarino tiene con Jordi Alba en Barcelona se puede repetir con él.

“Estar todo el tiempo con él ayuda mucho para conectarse. Yo no tuve muchos entrenamientos con ‘Leo’, pero observo mucho cómo llega al área y conecta con Alba sin levantar la cabeza. Yo en Argentina tuve pocas ocasiones de subir la banda, no era la idea del juego”, recordó.

El regreso del capitán y símbolo del equipo tiene un objetivo claro: la Copa América de este año.

“El argentino siempre está ilusionado con su selección. Somos uno de los candidatos. Estamos firmes y con muchas ganas. Ese deseo de ganar nos hace fuertes y más si está ‘Leo'”, se ilusionó.

Tagliafico vive un gran presente futbolístico, y destacó que para eso lo ayudó mucho su llegada a Ajax, “una escuela de fútbol”.

“En el Ajax te enseñan a jugar y a no rendirte jamás. Y su idea de juego me ayudó un montón. En Argentina era más defensivo y aquí he mejorado mucho la faceta ofensiva. La verdad es que me adapté muy rápido. He marcado bastante. En Argentina no conocía esta faceta. La idea del juego del Ajax me ha facilitado mucho porque al tener la posesión puedes entrar por dentro y por fuera. Y entonces me animo. Parece que tengo ese olfato de gol. Mis compañeros me dicen que tengo la suerte de que la pelota me cae por ahí, pero la suerte hay que buscarla. La mitad de los goles de mi carrera los he metido este último año en el Ajax”, resaltó.