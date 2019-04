Tagliafico está a un paso del Atlético de Madrid

El lateral argentino del Ajax, Nicolás Tagliafico, ya manifestó su intención de cambiar de aires y todo indica que su futuro está en España, ya que está muy cerca de convertirse en futbolista del Atlético de Madrid.

Diego Simeone, entrenador del Colchonero, lo viene siguiendo de cerca desde hace tiempo, y con la venta de Lucas Hernández y la más que probable salida de Filipe Luis, el lateral de la Selección pasó a ser casi una prioridad.

Aún no no han trascendido las cifras del pase ni la duración de su contrato, ya que la operación no se concretará mientras el Ajax siga en la Champions League, donde alcanzó los cuartos de final tras eliminar al Real Madrid.

Tagliafico llegó al Ajax en enero de 2018, luego de ganar la Copa Sudamericana con Independiente, a cambio de seis millones de euros. En un año y medio se convirtió en titular indiscutible de su club y se ganó un lugar en la Selección argentina, donde llegó a lucir el brazalete de capitán ante la ausencia de Lionel Messi.