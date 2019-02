Super Bowl: así fue el olvidable show de medio tiempo

El show del medio tiempo de la 53ª edición del Super Bowl estuvo a cargo de Maroon 5, la banda liderada por Adam Levine. Además, hicieron su presentación los cantantes Travis Scott y Big Boi.

El escenario que se montó sobre el campo de juego del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tenía forma de M, y allí Maroon 5 inició el show con Harder to breath y This love. Luego se sumó Travis Scott, quien salió de adentro de una bola de fuego.

Después la banda liderada por Adam Levine interpretó Girls like you acompañada por un coro góspel, y luego llegaría el momento del hit She will be loved.

El rapero Big Boi también formó parte del show tras su ingreso en un auto y sobre el cierre sonaron dos hits de los últimos años como Sugar y Moves like Jagger.

​La actuación de la banda fue demasiado discreta, sin deslumbrar en ningún momento, y el show del medio tiempo, que contó con un brevísimo homenaje al creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, estuvo muy lejos de versiones anteriores que quedaron en la historia.

Miralo

Primera parte

Segunda parte