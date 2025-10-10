Sin Lionel Messi, la Selección argentina derrotó 1-0 a Venezuela en Miami con un gol de Lo Celso

La Selección argentina , que no contó con la presencia de Lionel Messi , consiguió un discreto triunfo por 1-0 ante Venezuela en un partido amistoso que se llevó a cabo esta noche, en el Hard Rock Stadium de Miami, con miras al Mundial 2026 .

El autor del único gol del encuentro fue el mediocampista Giovani Lo Celso, quien definió muy bien a la media hora del primer tiempo tras ser asistido por el delantero Lautaro Martínez luego de una muy buena jugada colectiva.

Salvo alguna llegada clara de Venezuela , que viene de sufrir una traumática derrota por 6-3 ante Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, que le impidió disputar el Repechaje para el Mundial, el encuentro fue un monólogo del equipo argentino.

El gol de Lo Celso para el 1-0 de Argentina vs Venezuela

El gol de Lo Celso para el 1-0 de Argentina vs Venezuela

Sin embargo, y pese a la enorme cantidad de situaciones que generaron los dirigidos por Lionel Scaloni , el arquero venezolano José Contreras fue una verdadera muralla y salvó a los suyos en muchísimas ocasiones para evitar lo que pudo haber sido una goleada.

Scaloni aprovechó este encuentro para darle minutos a algunos jugadores que no suelen sumar muchos minutos y que se están afianzando en la Selección , como el defensor Leonardo Balerdi y el mediocampista ofensivo Nico Paz.

Aunque faltó eficacia en los últimos metros, la Selección argentina demostró un muy buen nivel durante casi todo el partido y anuló completamente a su oponente, que solo se pudo ilusionar con algún contraataque aislado.

Lionel Messi, la gran figura y capitán de la Albiceleste, no jugó ya que fue liberado para disputar el partido de este sábado en el que el Inter Miami de Estados Unidos se enfrentará con el Atlanta United en la Major League Soccer (MLS).

La próxima presentación de la Selección argentina será este martes en Fort Lauderlade, Florida, ante Puerto Rico.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Argentina vs Venezuela