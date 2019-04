Simeone tiró frases contundentes sobre Messi y el Atlético de Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha lamentado que "hay gente que está esperando" a que le "vaya mal" al club rojiblanco y que él trabaja para que "toda esa gente siga esperando muchísimo tiempo", explicando que su objetivo a largo plazo es ganar la Liga "cada cinco o seis años" y que cada trofeo "no tarde en llegar 25 años o 18 años", como ha ocurrido las dos últimas ocasiones.

"Hay gente que nos está esperando. Es parte de la crítica, la tienen la religión, la política, el fútbol, todo es opinable. Hay gente que está esperando a que nos vaya mal. Y nosotros vamos a trabajar para que toda esa gente siga esperando que nos vaya mal mucho, muchísimo tiempo", explicó Simeone en una entrevista a 'Goal.com' recogida por Europa Press.

El técnico subrayó que "a la larga los equipos quedan donde marca su presupuesto". "El Atleti salió campeón en el 96 después de 25 años conmigo como futbolista y luego conmigo como entrenador salimos de nuevo campeones después de 18 años. Lo único que espero es trabajar para salir campeón cada cinco o seis años, pero competimos duro y no es tan fácil. Nuestro objetivo es que ser campeón no tarde en llegar 25 años o 18 años", analizó.

En este sentido, el 'Cholo' remarcó que "salir campeón con el Atleti es distinto" porque "todo cuesta el doble, no te regalan nada y no puedes decaer". "Salir campeón con el Atleti es dificilísimo, es estar 38 fechas 'pam, pam, pam, pam'. Otros ganan 4-0 y 5-0 cada día, nosotros vamos a ganar 4-0 tres partidos, diez 2-1 y quince por 1-0", reflexionó, apuntando que el segundo puesto liguero ya es un resultado notable.

"NUESTRA REALIDAD ES QUEDAR TERCEROS"

"¿Cuántas veces quedó segundo el Atleti en su historia? Nueve. No es tan fácil. Y salimos segundo el año pasado. Y vamos segundos este. ¿Se puede mejorar? Se puede. Claro que se nos tiene que exigir. Les invitamos a todos a que nos exijan. Nuestra realidad es quedar terceros y si no somos terceros entiendo todas las críticas", concedió.

En cuanto al futuro de la entidad, Simeone destacó que el Atlético está "creciendo como club", que cuenta con "un gran estadio" y que el equipo durante los últimos años "va ocupando lugares importantes". ¿No tenemos que perder como perdimos con la Juventus? Claro que sí. Pero, ¿podemos perder con la Juventus? Claro que sí. En su día malo les metimos dos goles y, por desgracia, en nuestro mal día nos hicieron tres", recordó sobre la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones.

Preguntado por el estilo de juego que practica el Atlético desde que él llegó al banquillo a mediados de la temporada 2011/12, el argentino reconoció que le "duele" la "crítica despiadada" que recibe por parte de los que "desprestigian una manera de jugar".

"Yo no escuché a gente hablar mal de un equipo de superposesión, de fútbol de asociación, de gente que sale para jugar de distinta manera, de un estilo de toque. De esos equipos nadie hace una crítica despiadada. No lo he escuchado nunca. Ahora, siempre he escuchado a los que les gusta el estilo de la posesión opinar desprestigiando a otros estilos diferentes y a entrenadores que defienden otra idea. Mi pregunta es: ¿por qué?", lamentó.

"LA CRÍTICA A MESSI EN ARGENTINA NO ES JUSTA"

Preguntado por nombres propios, Simeone se refirió a Diego Costa como "un animal". "Nos hizo sufrir un partido ante el Barcelona cuando necesitábamos sus características, pero yo no soy de los entrenadores que a partir de un episodio genere sensaciones negativas. Yo valoro el todo y con Costa hay más positivo que negativo", defendió al hispano-brasileño, sancionado con ocho partidos tras su expulsión en el Camp Nou.

En cuanto a Morata, destacó que tiene "entusiasmo e ilusión". "Se encontró con un vestuario fuerte como grupo y enseguida entró en un rol muy competitivo con Correa, Costa, Griezmann... Morata mostró enseguida su potencial. Ojalá siga con nosotros. Tiene cosas por mejorar, pero es de los mejores delanteros de Europa", alabó.

Además, el 'Cholo' defendió a su compatriota Leo Messi, un jugador "extraordinario". "La crítica que hay hacia Messi no es justa, en Argentina sobre todo. ¿Por qué en Barcelona sí y en Argentina no? Es fácil, en Barcelona hay unos jugadores y un equipo que lo sostienen y en Argentina no existen esos jugadores. Como le pasa a Cristiano Ronaldo en Portugal porque Portugal no es la Juventus o el Real Madrid. Los equipos fortalecen al gran jugador, es fácil", desgranó.