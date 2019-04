Simeone: "No haber ganando nunca al Barça me hace ser superoptimista"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no haber ganado nunca al Barcelona en LaLiga le hace ser "superoptimista" de cara al duelo de este sábado en el Camp Nou, donde lograr el triunfo es "la única opción" que les "acerca a tener una posibilidad" de ganar el campeonato ante un rival donde, por encima de Leo Messi, ha querido destacar el "trabajo extraordinario" de Ernesto Valverde.

"Me aferro al partido de mañana, no me pongo a pensar más allá, sería imprudente estando a ocho puntos de un equipo como el Barcelona. La única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana. Me gustaría que el Barcelona valore que somos los competidores más cercanos a ellos durante los últimos tiempos y eso habla muy bien del trabajo que están haciendo nuestro futbolistas", valoró Simeone en rueda de prensa.

"Que no hayamos ganado nunca al Barcelona me hace ser superoptimista", apuntó el 'Cholo', agregando que "de nada servirá" conquistar el Camp Nou si no ganan los siguientes encuentros. "En el partido contra el Alavés el equipo creció, contra el Girona hubo momentos que estuvimos bien y otros que nos fuimos un poco del partido. Mañana necesitamos mantener equilibrio, continuidad y sobre todo las señas de identidad del equipo", repasó sobre las últimas actuaciones del Atlético.

Preguntado por la calidad de Leo Messi, y específicamente por su puntería en los lanzamientos de falta, suerte en la que encadena tres goles en las tres últimas jornadas, subrayó que "eso es calidad pura". "Los futbolistas pasan por momentos en los que su precisión se eleva y eso le está pasando a Messi", analizó un Simeone que no tiene "miedo, sino respeto" a la "jerarquía que tiene el Barcelona", del que quiso destacar especialmente la labor de Valverde.

"Llamaría la atención sobre el trabajo extraordinario que está haciendo su entrenador. Desgraciadamente el año pasado le pasó en Roma lo que nos pasó a nosotros en Turín, porque llevaba buen camino en las tres competiciones. Este año está en una posición envidiable: final de Copa, primero de Liga con una buena ventaja sobre nosotros y en 'Champions' una situación importante para seguir mejorando. Es muy difícil tener a futbolistas acostumbrados a ganar y seguir ganando continuamente. Valverde está haciendo una temporada extraordinaria", ensalzó a su colega.

Respecto al planteamiento de su equipo en el Camp Nou, preguntado por si saldrá a presionar a arriba o a resguardarse atrás, el argentino dijo que "pueden pasar las dos situaciones en distintos momentos del partido". "Habrá que leer cuándo es una y cuándo es la otra", valoró Simeone, quien también destacó el buen trabajo de su portero Jan Oblak.

"No he visto ningún gran equipo que no tenga un gran portero y nosotros lo somos. No es solo este año, lleva años trabajando en la misma línea con un crecimiento individual y obviamente con la ayuda del equipo", destacó sobre el esloveno.