Silk Way Rally: todo listo para las etapas en China

El Silk Way Rally 2019 entró en su recta final. La caravana unió hoy los 551 kilómetros entre Dalanzadgad y Bayinbaolige, el primer campamento en territorio chino. La etapa se completó en tramo de enlace y careció de prueba especial así que, del algún modo, fue un atípico “día de descanso” para los competidores.

La carrera llega a esta instancia con el inglés Sam Sunderland (Red Bull KTM Factory Racing) al frente de la categoría motos, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota GAZOO Racing), líder entre los autos; y el bielorruso Siarhay Viazovich (MAZ) puntero entre los camiones.

Los pilotos argentinos que corren en la división de las dos ruedas se mantienen en el Top 10. El mejor compatriota es Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), quien está en la tercera posición. El mendocino Franco Caimi (Yamaha Rally Team) marcha quinto; mientras que Kevin Benavides (Monster Energy Honda Team) está sexto tras liderar la general en la primera parte de la prueba.

“En China el paisaje cambiará por completo. El suelo se vuelve más árido y los competidores descubrirán condiciones no muy diferentes a las de Marruecos. Tendrán que tener cuidado con las piedras afiladas, así como causes secos en los valles. Tendremos etapas de arena, sobre todo en entre Alashan y Jiayuguan y sus famosas dunas gigantes. El estilo de conducción va a cambiar y la navegación será mucho más complicada en algunos lugares”, anticipó el ex piloto Luc Alphand, director de la carrera.

“En los coches y las motos Al-Attiyah y Sunderland han logrado construir una ventaja que les permite encarar tranquilos lo que viene. Aunque saben que pueden perder todo si se quedan atascados en la arena o cometen un gran error de navegación. Conociendo la determinación del equipo Kamaz-Master, Viazovich no creo que pueda dormir tranquilo hasta la línea de meta final en Dunhuang”, agregó.

La competencia volverá a la acción el domingo con la octava etapa entre Bayinbaolige-Alashan que incluirá una especial de 326,6 kilómetros.

