Silk Way Rally: Benavides luchará por el podio en la última etapa

Cars, overall after stage9:

1. Al-Attiyah 21:57:59

2. Han Wei +01:10:46

3. Pelichet +01:39:43

4. Sun Ping +01:44:27

5. ZHANG Ming +02:34:38

#Silkwayrally2019 #SWR2019