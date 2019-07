Silk Way Rally: Benavides ganó la etapa final pero no logró subir al podio

La segunda prueba del Campeonato del Mundo FIM de Cross-Country, el Silk Way Rally llegó a su fin. Con el triunfo en la última etapa, el motociclista argentino de Hondaf, Kevin Benavides, logró su cuarta victoria de etapa en la competencia que, tras completar más de 5.000 kilómetros, finalizó hoy en la ciudad china de Dunhuang.

Bikes, overall after stage10 (unofficial):

1. Sunderland 26:12:47

2. Short +00:20:22

3. Van Beveren +00:21:01

4. Benavides K +00:21:37

5. Benavides L +00:36:50#Silkwayrally2019 #SWR2019 — Silk Way Rally (@silkwayrally) July 16, 2019

Más de la mitad del total del recorrido entre la ciudad rusa de Irkutsk, donde empezó hace diez días, y la meta final en China, fue de especiales cronometradas y con multitud de terrenos diferentes que los pilotos han tenido que superar. En esta última jornada fueron 255 kilómetros muy rápidos, por piso duro y sin gran dosis de navegación para llegar a Dunhuang, la gran ciudad en pleno desierto del Gobi.

A pesar de salir por todo, Kevin Benavides no ha podido cumplir su cometido de finalizar en el podio. La victoria en esta etapa final, la cuarta del argentino en este Silk Way Rally, sin embargo, no ha sido suficiente y, tras más de 26 horas de carrera, 36 segundos lo separaron del podio.

Luciano Benavides, por su parte, fue octavo en la etapa de hoy y finalizó la competencia en el quinto lugar. Mientras que el mendocino Franco Caimi (Yamaha), fue 12do en la jornada final y terminó 16to en la clasificación general.

Los campeones de la competencia fueron Sam Sunderland (KTM) en motos, Nasser Al-Attiyah (Toyota) en autos, Anton Shibalov (Kamaz) en camiones y Rafal Sonik (Yamaha) en quads.

Cars, overall after stage10 (unofficial):

1. Al-Attiyah 24:25:29

2. Han Wei +01:25:04

3. Pelichet +01:43:39

4. Sun Ping +01:54:19

5. ZHANG Ming +02:42:59#Silkwayrally2019 #SWR2019 — Silk Way Rally (@silkwayrally) July 16, 2019

Trucks, SS10 results:

1. Shibalov 02:36:28

2. Karginov +00:00:34

3. Vishnevski 00:12:14

4. Vasilevski +00:14:34

5. Mardeev +00:14:36#Silkwayrally2019 #SWR2019 — Silk Way Rally (@silkwayrally) July 16, 2019

Con un sabor agridulce

Finalizada la competencia, Benavides manifestó sus sensaciones y consideró que "hice una buena etapa, gané la especial, pero no ha sido suficiente". A lo que agregó que "me he quedado a muy poco del podio y con un sabor agridulce".

"En el balance general estoy contento porque gané cuatro etapas, el que más de todos los participantes. Me sentí bien, con buena velocidad. Pude andar rápido a pesar de las adversidades, como el día que tuve el problema con el tornillo del soporte del freno. Perdí tiempo allí y también con un error de navegación. Son unos 40 minutos que podía haber cambiado mucho la cosa. Quedé muy cerca del podio hoy, con esta última etapa, pero en general estoy contento porque me sentí bien de forma y el trabajo fue bueno. Hay que continuar trabajando para mejorar el resultado final", concluyó el salteño de Honda.