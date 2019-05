Sergio Ramos medita irse del Real Madrid

El defensor español Sergio Ramos, histórico capitán y principal referente del Real Madrid, podría plantearse dejar el club en el presente mercado de pases luego de 14 temporadas, más de 600 partidos y 84 goles, debido a algunas situaciones dentro de la institución que no le han gustado y que lo están desgastando.

Según el diario Marca y el programa El Chiringuito, de relevancia en el mundo deportivo español, Manchester United y París Saint-Germain preguntaron cuál era su situación a lo largo de una temporada que terminó con pocos éxitos en el Santiago Bernabéu.

El principal motivo de la determinación surge a raíz de una supuesta discusión que Ramos tuvo en el vestuario con el presidente Florentino Pérez tras perder en octavos de final de la UEFA Champions League ante Ajax.

Según relata el diario As, Ramos, que no jugó ese partido por sanción, salió en defensa de sus compañeros y el presidente replicó acusándolo de haberse tomado muchos días libres. "Lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo y por ti, pero si quieres echarme me pagas y me voy", respondió el capitán.

A Ramos le quedan dos años de contrato en el club y su cláusula de rescisión es de 800 millones de euros. La prensa española asegura que ya han llamado para preguntar por él varios clubes, entre ellos Manchester United, Liverpool, Juventus y un club de la Superliga China.