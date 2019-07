Sergio Hernández: “Esta camada está haciendo cosas espectaculares”

El seleccionado argentino de básquetbol ya inició su preparación en Bahía Blanca de cara a los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de China. Ya sin la Generación Dorada (solo se mantiene Luis Scola), el entrenador Sergio Hernández destacó hoy, de todos modos”, que “esta camada viene haciendo cosas espectaculares”.

“Los más pibes acá ya tienen más experiencia. La Generación Dorada tardó bastante en irse y hoy llamamos pibes a, por ejemplo, (Facundo) Campazzo, que tiene 28 años. Es un equipo con las mismas falencias que podía tener aquella generación en un principio, quizás nos falte un poco de talla, pero es nuestro biotipo. Sí tenemos un juego de media cancha muy desequilibrante, con un juego interior inteligente, que se adapta y sabe que el peso ofensivo pasa por el perímetro. El plantel es intenso, les gusta jugar juntos. Este grupo de jóvenes nace en Toronto 2015, con un muy buen Panamericano, después ayudó en México a clasificar a los Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro jugó bien, hizo una Americup espectacular y a las Ventanas las disputó de primer nivel. Hasta ahora, esta camada viene haciendo cosas espectaculares, veremos a la altura que estaremos en el Mundial contra las grandes potencias”, indicó “Oveja” en declaraciones a la prensa recogidas en la web de la CABB.

Dentro del recambio, destacó la figura de Scola como capitán y guía para los más jóvenes.

“Es un enorme jugador, no necesita hablar mucho. Pensemos que hace tres meses que está en un campo entrenando con un coach y preparador físico personal, es el primero en llegar, el último en irse. ‘Luifa’ es el que le indica a un joven detalles como dejar una botella en un lugar erróneo, nos enseña a respetar este tipo de espacio y mucho más. También lo hacen ya Campazzo y (Nicolás) Laprovittola. Más que hablarlo, lo realizan con su comportamiento profesional todo el tiempo”, resaltó Hernández.

También se refirió a su decisión de encarar los dos torneos con el mismo plantel.

“Hay varias razones, primeramente sucede que nos agarra el Panamericano en medio de la preparación, entonces la opción era si íbamos con todo diferente a Lima o todo igual. Argentina tiene que valorar esos torneos, no podemos darnos el lujo de no importarnos los Panamericanos. La medalla de oro olímpica fue hace 15 años. Acá hay que empezar de nuevo todos los días. Argentina tiene que ir en lo posible a ser protagonista y tratar de ganarlo. La otra razón es que nos va a servir para lograr experiencia para el Mundial, acumular experiencia para una camada que necesita este tipo de vivencias juntos. No vamos a China con presión de ganar, pero al Panamericano sí, son diferentes vivencias. Que los chicos vivan un torneo con la obligación al éxito y otro certamen como el Mundial con otra exigencia es una experiencia, que en una camada incipiente es siempre mejor”, argumentó.

Finalmente, Hernández informó que hará el corte definitivo en el plantel “posiblemente después del Tres Naciones”, “es decir, unas horas antes de viajar a Lima”.