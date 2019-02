Seis Naciones: Irlanda se quedó con el triunfo en Roma

En un atractivo duelo por la fecha 3 del Seis Naciones, Irlanda venció como visitante a Italia por 26-16.

En el comienzo, el local ingresó con mucha dinámica y buena presión, como suele encarar sus encuentros como local. Sin embargo, la jerarquía del Trébol se impuso rápidamente y a los 11' llegó try de Quinn Roux tras 19 fases en ataque. Pero la Azzurra se mantuvo enfocado y logró el descuento con un penal de Tommaso Allan. Aunque la alegría le duró apenas unos segundos, porque a la salida de mitad de cancha, cometió un error en la recepción y Jacob Stockdale lo aprovechó para apoyar el segundo try de la visita.

Sin embargo, el local asimiló el cachetazo, siguió buscando y cinco minutos después descontó con otro penal de Allan. Más cerca en el marcador, a Italia sólo le faltaba precisión en la ofensiva. Y la consiguió en el minuto 33 con el try de Padovani para quedar a un punto. La sorpresa crecía en Roma y sería mayor aún en el minuto 39, tras una gran contra que culminó con la conquista de Luca Morisi para poner al frente al local e irse al descanso arriba en el tanteador por 16-12 en el primer tiempo.

En el inicio del segundo tiempo, Irlanda golpeó rápido tras el avance del maul, Murray abrió para Earles que se puso el ingoal entre ceja y ceja y no lo pudieron detener. El Trébol corrigió los errores que lo pusieron en aprietos en la primera mitad, especialmente mejoró su defensa, para complicarle las cosas al local.

Y con la confianza en alza, Irlanda tuvo un line cerca del ingoal rival y arrasó con el maul para que Conor Murray apoye el try que le dio tranquilidad a los hombres de verde. Por su parte, la Azzurra perdió la frescura en ataque y no pudo sumar puntos en todo el segundo tiempo. Ni siquiera acertó la patada del final que le hubiera dado un punto bonus defensivo para salir de cero en la tabla de posiciones.

Italia cerró un partido aceptable en el cual llegó a ilusionarse con dejar atrás una larga racha sin victorias, pero otra vez se quedó con las manos vacías y ya suma 20 derrotas consecutivas en el certamen, no gana desde el 2015 ante Escocia, y su objetivo a corto plazo es evitar el último lugar en esta edición del Seis Naciones, aunque para eso deberá vencer a Inglaterra o Francia en las próximas fechas.

SÍNTESIS

Italia (16): 15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Michele Campagnaro, 12 Luca Morisi, 11 Angelo Esposito, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Braam Steyn, 7 Maxime Mbanda’, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 Dean Budd, 4 Federico Ruzza, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini (c), 1 Andrea Lovotti

Cambios: ST, 3' Alessandro Zanni por Maxime Mbanda, 12' Tizano Pasquali por Simone Ferrari y David Sisi por Jimmy Tuivaiti, 21' Cherif Traore por Andrea Lovotti, 32' Tommaso Castello por Michele Campagnaro, 34' Ian McKinley por Tommaso Allan.

Irlanda (26): 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Chris Farrell, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 Jordi Murphy, 7 Sean O’Brien, 6 Peter O’Mahony (c), 5 Quinn Roux, 4 Ultan Dillane, 3 Tadhg Furlong, 2 Sean Cronin, 1 Dave Kilcoyne

Cambios: PT, 12' Andrew Conway por Bundee Aki. ST, 8' Niall Scannell por Sean Cronin,18' Ian Henderson por Quinn Roux y Josh van der Flier por Sean O’Brien, 23' Jack McGrath por Dave Kilcoyne y John Ryan por Tadhg Furlong, 31' por John Cooney por Conor Murray, 34' Sean Cronin por Niall Scannell, 38' Jack Carty por Johnny Sexton

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 11' Try de Quinn Roux conv. por Johnny Sexton (Irl), 20' Penal de Tommaso Allan (Ita), 21' Try de Jacob Stockdale (Irl), 26' Penal de Tommaso Allan (Ita), 33' Try de Edoardo Padovani (Ita), 39' Try de Luca Morisi (Ita)

Resultado parcial: Italia 16-12 Irlanda

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 11' Try de Keith Earls conv. por Conor Murray (Irl), 27' Try de Conor Murray conv. por él mismo (Irl).

Estadio: Stadio Olimpico, Roma

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda)

Asistentes: Wayne Barnes (Inglaterra), Karl Dickson (Inglaterra)

TMO: Graham Hughes (Inglaterra)