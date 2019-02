Seis Naciones: Inglaterra dio el golpe en Irlanda

Irlanda llegaba como el gran candidato en el Seis Naciones, después de un 2018 inolvidable, pero la Rosa de Eddie Jones jugó un partido perfecto para no solo llevarse el triunfo por 32-20, sino también el bonus. La única mala fue la grave lesión de Maro Itoje, que lo pone en duda para el Mundial.

Desde el arranque la Rosa impuso condiciones. Salió a jugar y a dominar al Trébol, y lo hizo. El partido empezó con try de Jonny May a los 2 minutos, después de una jugada sorpresiva tirando un line para el potente Manu Tuilagi. Es verdad que Irlanda se lo dio vuelta, con la confianza de sus forwards, y se puso 10-7 en el momento que Tom Curry había dejado a los ingleses con 14, pero nunca se pusieron nerviosos los visitantes.

Antes de irse al descanso, los de Jones volvieron a comandar el resultado con una avivada de Elliot Daly, quien aprovechó el error en el ingoal de Stockdale, y anticipó a todos. Así se iban 17-10 al entretiempo, también con un penal de Farrell.

Lejos de bajar la intensidad, Inglaterra siguió proponiendo. Irlanda no podía quebrarlos, y solo achicaron diferencias con un penal de Sexton. Y luego, a los 25, el golpe de gracia: Henry Slade corrió más rápido que todos el kick al fondo -con polémica por haber salido adelantado y en el TMO lo convalidaron- y estiró las diferencias para que ya sea imposible la remontada. Después Farrell aumentó la ventaja con un penal a distancia.

Irlanda estaba fuera de control y el mejor ejemplo fue el error de Jonathan Sexton, que hizo un muy mal pase en sus 22 y Slade interceptó para liquidar la historia. Solo tuvieron tiempo para descontar con el ingresado Cooney, pero la victoria y el bonus ya estaba en manos inglesas.

Early days but here's how it stands #GuinnessSixNations pic.twitter.com/sS3giOJGvQ — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 2, 2019

En el año del Mundial, Inglaterra empezó de la mejor manera posible. Le cortó una racha larga a Irlanda en Dublín y comenzó el Seis Naciones de una forma perfecta para consolidarse como candidato.

SINTESIS:

IRLANDA (20): 15 Robbie Henshaw, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Devin Toner, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy,

CAMBIOS: ST 0´ Jordan Larmour por Earls; 17´Quinn Roux por Toner; 22´ Andrew Porter por Furlong y Dave Kilcoyne por Healy; 25´ Sean O´Brien por CJ Stander; 27´ Sean Cronin por Best; 34´ Joey Carbery por Ringrose; 37´ John Cooney por Murray.

INGLATERRA (32): 15 Elliot Daly, 14 Jonny May, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jack Nowell, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 George Kruis, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola.

CAMBIOS: ST 5´ Courtney Lawes por Kruis; 14´ Nathan Hughes por Itoje; 25´ Harry Williams por Sinckler; 34´ Chris Ashton por Nowell; 37´ Luke Cowan-Dickie por Jamie George, George Ford por Tuilagi y Ellis Genge por M. Vunipola.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 2´ Try May, conv. por Farrell (ING); 10´ Penal Sexton (IR); 25´ Try Healy, conv. por Sexton (IR); 28´ Try Daly (ING); 40´ Penal Farrell (ING). Resultado parcial: Irlanda 10-17 Inglaterra

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 15´ Penal Sexton (IR); 25´ Try Slade (ING); 30´ Penal Farrell (ING); 36´ Try Slade, conv. por Farrell (ING); 39´ Try Cooney, conv. por Sexton (IR).

AMONESTADO: PT 13´ Tom Curry (ING);

Estadio: Aviva Stadium.

Árbitro: Jérôme Garcès (Francia).

Árbitros asistentes: Romain Poite (Francia), Federico Anselmi (Argentina).

TMO: Glenn Newman (Nueva Zelanda)