¿Se viene la sanción? La AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el "pasillo" a Central

Tras el histórico "espaldazo" de Estudiantes a Central, la AFA decidió tomar cartas en el asunto y este lunes notificó a la institución platense.

Estudiantes de La Plata marcó una fuerte postura este domingo al realizar el "pasillo de campeón" en honor a Rosario Central de espaldas en el Gigante de Arroyito. Esta actitud, ampliamente celebrada por los hinchas platenses y neutrales luego de la papelonesca consagración de la Academia Rosarina y las provocaciones de Pablo Toviggino, no fue, a pesar de todo, gratuita.

Como se especulaba, la AFA decidió tomar cartas en el asunto y este lunes el Tribunal de Disciplina le abrió un expediente al Pincha por el gesto de sus futbolistas antes de que comenzara el encuentro. En el mismo, notifican al club y, sin comunicar ninguna sanción concreta, le dan 48 horas a los jugadores involucrados (los once titulares y Lucas Alario) para que presenten su defensa.

El expediente que AFA le abrió a Estudiantes Expediente AFA Estudiantes 1 La misma implica a que "indiquen si recibieron instrucciones sobre la medida", la cual refiere a una resolución del Boletín Oficial del ente madre del fútbol argentino del 12 de febrero de este 2025 que establece "a partir de la presente temporada" la obligatoriedad de realizar un "pasillo de reconocimiento" a un equipo que "haya sido proclamado campeón".

Expediente AFA Estudiantes 2 A su vez, el documento indica cómo debe realizarse dicho reconocimiento: "Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección, conforme a los principios del juego limpio y a los valores de la AFA. Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento".