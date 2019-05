¿Se va Gómez? La fuerte discusión que puso en duda la continuidad del DT

Con la derrota consumada, y puertas adentro, el entrenador de Independiente tuvo un cruce de palabras con el vicepresidente de la institución, Raúl Corvalán, quien le habría cuestionado los cambios realizados.

Esta situación hizo que el DT estallara de bronca, suspendiera la conferencia de prensa y dijera por lo bajo "renuncio". Esa palabra alertó a todos y se generó un tenso clima aunque minutos después todo volvió a la normalidad y fue el propio entrenador quien explicó lo ocurrido.

"Corvalán no me quiso nunca en el club. Desde hace un año me hace esto. Como él no me trajo, no me quiere. No voy a renunciar, fue un dicho en caliente. No puedo hacerlo porque todos los demás me quieren y hasta el presidente sabe esto sobre el Corvalán", contó con bronca.

Y siguió: "Me cuestionó que hice mal los cambios. Hace un año que venimos sin coincidir en los pensamientos y hoy explotó todo".

"Estos jugadores no se merecen que pongamos cara de culo. Estoy tranquilo porque todos pensamos que lo damos vuelta", cerró Gómez que fue ovacionado por la gente cuando salió del vestuario.