Se juegan los octavos de final del TDI B

El fin de semana pasado se definió el Torneo del Interior A donde Marista llegó a la final y cayó ante GER de Rosario en condición de visitante, ahora vuelve el B en la instancia de octavos de final.

Los Tordos viajará a Santa Fe para medirse con CRAI, un rival que de local se hace fuerte pero los mendocinos pueden traerse un triunfo.

LICEO VIAJARÁ A rOSARIO .

En tanto Liceo la tiene mas complicada ya que viajará a Rosario para enfrentar a Old Resian, el último campeón. Tarea nada fácil para Los Clavos pero no imposible.

Los partidos comenzarán a las 15:30 hs:

Old Resian vs. Liceo , árbitro: Mauricio Escalante

Palermo Bajo vs La Tablada – Claudio Antonio

Trébol vs Comercial – Juan Pablo Federico

Old Christians vs Old Lions – Emilio Traverso

Universitario (Tucumán) vs San Ignacio – Juan Manuel López

CRAI vs Los Tordos – Santiago Altobelli

Sportiva vs Huirapuca – Juan Manuel Martínez

CURNE vs Santa Fe RC – Damián Scheneider