Se agotaron las entradas para la final entre Boca y Tigre

Las entradas para la final de la primera edición de la Copa de la Superliga que disputarán este domingo Boca Juniors y Tigre en Córdoba se agotaron hoy en menos de tres horas de salir a la venta por Internet.

La empresa Ticketek colocó en su página web la leyenda de "tickets agotados" e inhabilitó los accesos para comprar online entradas en cualquier localización del estadio Mario Alberto Kempes.

Por la mañana se supo que Boca tendría 36 mil entradas disponibles, un número que se acercaba al 70 por ciento de lo dispuesto y esa noticia generó mucho revuelo sobre todo en los directivos de Tigre a quienes le habían dado otra información desde la organización.

Tras eso, la Superliga dio marcha atrás y Boca recibió 27 mil, mientras que Tigre, 20 mil, con un total de 47 mil tickets a la venta. "Lo voy a decir aunque no sea simpático: no quiero 50 por ciento y 50 por ciento porque sé que el rival es Boca. Pero quiero que me digan la verdad y no me mientan en la cara", expresó el presidente del club, Ezequiel Melaraña

La parcialidad "xeneize" ocupará la tribuna cabecera popular Luis Artime; la platea Gasparini completa y gran parte de la platea Ardiles. Los seguidores del "Matador" estarán en la cabecera popular Daniel Willington y en una parte reducida de la platea Ardiles en sus bandejas alta y baja.

Las entradas fueron vendidas a 850 pesos; mientras que las plateas se expendieron a precios de 1.550 a 2.200 pesos.