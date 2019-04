Scime se defendió de las acusaciones de Beccacece y redobló la apuesta

El asistente Ariel Scime, quien fue acusado de faltarle el respeto al entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, se defendió hoy de las imputaciones y aseguró que lo único que hizo fue pedirle que se retire del vestuario.

"Le pedí por favor que se retire del vestuario porque estaba hace diez minutos tratando de 'ladrones' a los árbitros argentinos, se enojó y se fue a los gritos", manifestó Scime en declaraciones a TyC Sports.

"El señor Beccacece vino al vestuario y tuvo una charla de hombres, que quedaba ahí, pero alguien salió de eso. Vino a hablar de fútbol, porque no tenía quejas para nosotros pero estuvo diez minutos hablando del arbitraje argentino y tratando a los árbitros de ladrones", relató.

Y agregó: "Yo nunca le falté el respeto. Abal, con mucha paciencia, trataba de explicarle y yo preferí no meterme. En un momento me preguntó algo y yo le dije que no le iba a contestar porque si lo hacía le iba a faltar el respeto. Entonces le pedí por favor que se retire, se enojó y se fue a los gritos", puntualizó.