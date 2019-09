Scaloni no confirmó el equipo y se cruzó con un periodista mexicano

La Selección Argentina sigue ensayando esquemas en una nueva fecha FIFA en la que comenzó empatando 0 a 0 ante Chile y mañana se enfrentará a México en una mini gira por los Estados Unidos.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del partido y adelantó que "nos enfrentamos a una selección de nivel, una de las mejores en el corto tiempo, con un entrenador que tiene una idea de juego bastante clara. Para nosotros es una buena medida".

Si bien no confirmó el equipo que parará ante "El Tri", detalló que "va a haber algunos cambios en el equipo con respecto al partido anterior". Y agregó que "tomamos esta fecha FIFA como una prueba para muchos. Para saber con quién podemos contar, y quiénes van a formar parte".

Pero además tuvo un cruce con un cronista mexicano que, a modo de pregunta, dijo "hasta cuando veremos esta Argentina que no solamente llegue a las finales, sino que las gane, que sea un equipo competitivo", y el entrenador respondió no estar de acuerdo y redobló la apuesta.

"Llegamos a tres finales, perdimos dos a penales y una en el alargue. Si eso no es competir, ¿a dónde vamos? La línea es muy fina, sobre todo en el fútbol. Si se hubiese ganado la final de la Copa del Mundo no diríamos eso. Yo no tiraría tanto a la basura", expresó el DT.