Scaloni: "Messi y Agüero juegan, no me atrevo a confirmar mucho más"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la llegada de la Selección Argentina y aseguró que no tiene confirmado el equipo que pondrá en el duelo ante Uruguay, aunque confirmó que Messi y Agüero serán de la partida.

"Aún no tengo confirmado el equipo, vamos a esperar un poquito más. Nos tomaremos medio día más. Quiero sacar un equipo fresco, que esté al cien por ciento", dijo el DT. Y agregó: "Lionel Messi y Sergio Agüero juegan mañana. No me atrevo a confirmar mucho más, recién se cumplen 48 horas del partido que jugamos con Brasil".

Durante la charla, el ex jugador de Newell's explicó que seguirá realizando pruebas: "Me gustaría ver a unos futbolistas que no jugaron ante Brasil. Como es el último amistoso antes de las Eliminatorias, creo que podemos tomarnos el atrevimiento de ver a algún jugador más".

"El balance es positivo. Intentamos sumar nuevos jugadores en la Selección. Creo que formamos una buena base con futbolistas que ya venían vistiendo esta camiseta", añadió.

A la hora de hablar sobre el próximo rival, expresó: "Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo. Tiene una mezcla de juventud y jugadores con experiencia".