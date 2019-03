Scaloni dejó afuera de la lista a Agüero y el Kun respondió

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección y se confirmó lo que se preveía: la ausencia de Sergio Agüero. En diálogo con ESPN FC, el Kun manifestó: "Hay que respetar las decisiones".

"No había sido convocado las últimas veces pero estaba tranquilo, enfocado en el club. Se habló mucho en Argentina y trato que sean más respetuoso con las decisiones. Hoy no me toca estar y listo. Hay que respetar. Por mi parte siempre voy a estar a full con la Selección", agregó el delantero, de gran presente en Manchester City.

Además, Agüero contó sobre la relación con Scaloni: "Hablé por primera vez a fines de agosto y muy buena onda la charla. No voy a dar detalles de lo que se habló. A partir de ahí no volvimos a hablar, pero hay que respetear las decisiones". "Hay cosas que se dicen que no sé de dónde sacan pero no son así. Nunca hubo un problema, siempre muy buena onda. Mi teléfono siempre está encendido", consideró el ex Independiente.

Por otra parte, el Kun se refirió al regreso de su amigo Lionel Messi: "Leo es el símbolo. Sé muy bien que ama a la Selección. Aquí estoy para apoyarlo".