Scaloni: "Aprenderemos de esta derrota"

El Wanda Metropolitano se va vaciando y las luces del estadio se van apagando. Las caras largas inundan las caras de los hinchas de la Selección argentina, que en una preocupante actuación perdió 3-1 con Venezuela. Sin embargo, el DT nacional -Lionel Scaloni- no presenta síntomas de tristeza sino de optimismo.

🎙 Lionel Scaloni en conferencia: "El segundo tiempo nos dejó cosas positivas y el primero, negativas. Mejor que esto pase ahora". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2019

🎙 Lionel Scaloni en conferencia: "Este partido nos sirvió para ver cómo se asociaban con #Messi". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2019

🎙 Lionel Scaloni en conferencia: "Lautaro (Martínez) hizo un buen partido, me gustó. Es un delantero para tenerlo en cuenta". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2019

En la conferencia de prensa luego de la derrota, Scaloni avisó que "aprenderemos un montón de esta derrota". "Nos sirve mucho para lo que viene, hay muchas cosas para corregir y es mejor que pasen ahora", reflexionó el director técnico.

Cuando se refiere a que conviene que ocurran en un amistoso y no después, el entrenador se refiere a partidos por los puntos, como los que se le vienen al conjunto nacional en junio por la Copa América en Brasil. Este torneo es el gran objetivo del año, y de su resultado depende la continuidad del hombre nacido en Pujato al frente de la Selección, como él bien lo sabe.

Para explicar el error en la zaga en el primer gol (a los seis minutos y con cinco defensores), Scaloni dijo que "la línea de tres, cuatro o cinco no tiene que ver. Pasó porque no hubo presión. No había jugadores marcando. No es una cuestión de sistema sino de lo que hay que saber hacer".