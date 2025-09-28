Santino Andino, titular en el debut de la Selección argentina en el Mundial Sub 20

Santino Andino, futbolista de Godoy Cruz, será titular en el debut de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

La Selección argentina debuta hoy en el Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile, cuando se enfrente con su par de Cuba en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D y el mendocino Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, será titular.

El cruce está programado para las 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que tiene capacidad para 21.100 espectadores, y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el malasio Nazmi Nasaruddin.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, consiguió la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminaron en la segunda posición y protagonizaron momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.

La Albiceleste buscará volver a ser protagonista en esta competición, donde es la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023.

Los otros dos equipos del Grupo D son Italia y Australia, que se enfrentaron este domingo a las 17, con triunfo para los europeos por 1 a 0.