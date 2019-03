Santero y su futuro en el TC: "Está prácticamente descartado seguir"

Julián Santero es uno de los mejores exponentes mendocinos en el automovilismo nacional. Su extenso palmarés lo llevó a estar en las principales categorías nacionales pero no está exento de tener problemas para mantenerse en la elite.

Este año su idea era repetir lo del 2018. Es decir, estar en TN, Súper TC2000 y Turismo Carretera, aunque en está divisional las cosas se le pusieron cuesta arriba.

A fines de la temporada pasada, Santero pidió el cambio a Ford para encarar de buena manera el año pero al momento de cerrar con los principales equipos, el presupuesto fue una traba. A esto se le suma que se le cayeron un par de sponsors y por esa razón analiza bajarse del TC y enfocarse en la Clase 3 y el STC2000.

"Estoy complicado y está prácticamente descartado hacer TC por este año. Estoy bien haciendo dos categorías. No he podido juntar el presupuesto, me enfrío cada vez más y por eso creo que me daré un año de descanso en la categoría y un respiro al bolisllo", expresó al ser consultado al respecto por MDZ Online.

Y continuó: "No es una decisión irreversible. Pero si sigue todo así, es imposible hacer TC. Si llega a acomodarse, aparece algún sponsor o los que se bajaron tienen chances de poder volver, lo armo".

"Pero la realidad es que para hacerlo mal y endeudarme, prefiero quedarme en mi casa y le dedico más tiempo a las otras categorías", cerró.

Sus declaraciones seguramente tendrán repercusión en el ambiente, teniendo en cuenta que a sus 25 años se ganó un lugar entre los mejores y muchos aún estaban esperando que pudiera revertir el confuso momento para volver a la Máxima.