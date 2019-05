Santero hizo podio en una final accidentada en El Villicum

El piloto mendocino Julián Santero terminó segundo en El Villicum, por la tercera fecha de la temporada, en una jornada ideal para Toyota ya que el ganador de la carrera fue Matías Rossi. Matías Milla completó el podio de una jornada que comenzó con un fuerte accidente.

En la primera largada, Agustín Canapino y Facundo Ardusso se quedaron parados ante el semáforo verde y Mariano Werner no pudo esquivar al Renault Fluence, por lo que lo impactó fuertemente de atrás. Ese choque impulsó al coche del campeón al medio de la pista y Fabián Yannantuoni lo impactó de costado.

"No entró la primera", comentó Ardusso en su breve explicación. Algo similar expresó Yannantuoni: "Es un tema de la caja que no viene funcionando, donde quizás entra la primera, o la segunda. Es algo para rever".

En la segunda partida Rossi se aseguró la primera posición, seguido por su compañero de equipo, Julián Santero, y los Chevrolet Cruze de Canapino y Bernardo Llaver, pero Santero perdió terreno en la tercera vuelta, y fue superado por Facundo Chapur y Matías Milla.

En el inicio de la cuarta ronda, Canapino se quedó en la recta principal. "Se paró el motor, lo reseteó y quedó en tres mil vueltas", indicó Luciano Monti, responsable técnico del equipo Chevrolet, mientras el Pace Car neutralizaba la carrera para limpiar la pista.

En el relanzamiento, Rossi, Santero y Chapur se escaparon en la punta, seguidos un poco más atrás por los Renault de Milla y Leonel Pernía. Pero antes de cumplir el séptimo giro, el Citroën C4 Lounge de Chapur agarró aceite y Milla aprovechó para pasar al tercer lugar.

Un rato más tarde, cuando la carrera entró en una meseta, en la 14ª vuelta, Pernía se le acercó a Chapur y buscó pasar al cuarto puesto, pero el cordobés se defendió hasta donde pudo. Dos giros más tarde, Facundo se quedó con la rotura de un palier.

Santero demostró su felicidad por el doblete de Toyota aunque aclaró: "No sé si tenía para ganar, eso es lo que me da un poquito de bronca porque no lo sé".

Con estos resultados, Pernía lidera el certamen con 58 puntos, ahora seguido por Santero, con 37. Más atrás se ubican Rossi y Ardusso, con 32, y Canapino y Milla, con 20.

La próxima fecha de la divisional será el 9 de junio, en el autódromo de Rosario.

