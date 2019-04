Santero entre los cinco; Llaver, complicado

Julián Santero (Corolla) y Bernardo Llaver (Chevrolet) fueron parte de la segunda fecha del Súper TC2000 que se disputó en General Roca, Río Negro. Ambos fueron protagonistas en la clasificación del sábado pero hoy solamente el primero pudo volverse a Mendoza con un resultado positivo, aunque no terminó del todo conforme.

El de Guaymallén no tuvo una buena largada y cedió una posición. El Corolla demostró buen funcionamiento general y aprovechando ese buen rendimiento intentó avanzar en algunos momentos de la competencia, pero la lucha era muy pareja y no hubo nunca un lugar claro para intentar una superación.

Finalmente, el quinto puesto es un resultado aceptable que le permite a Julián seguir sumando buenos puntos para el torneo que lo tiene como protagonista.

"Le pido disculpas al Equipo por mi falla en la largada. Luego, la carrera fue intensa con Canapino y Milla, con quienes nos respetamos y pudimos hacer una competencia limpia. El quinto puesto no es lo que vinimos a buscar pero sí es un buen resultado pensando en el torneo. Seguimos sumando puntos y eso es lo importante", dijo.

Berni Llaver no pudo ver la cuadriculada

Llaver, en tanto, se vio perjudicado en la largada por un toque, en el que sufrió la rotura de una llanta en su Chevrolet Cruze y tuvo que ingresar a boxes para cambiarla. Luego un problema en la caja de cambios que lo obligó a desertar la final.

"Teníamos un buen auto para la final, pero en la largada nos tocamos con Facu Conta, se me rompió una llanta y tuve que entrar a boxes para cambiarla. Después se me presentó un problema en la caja de cambios y me vi obligado a abandonar. Una lástima", explicó.