Sangrando por la herida: Angelici insinuó que Román va con Ameal por plata

En una dura conferencia de prensa, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, se negó a brindar las razones por las que Román decidió integrar la lista de Jorge Ameal y no acompañar a Beraldi o el oficialismo, aunque deslizó que se trató de dinero: "No voy a contestar lo que ustedes ya saben o no se animan a decir".

"IMAGINÉ INCRÉDULAMENTE QUE SIN UNIDAD, EL ÍDOLO SE QUEDABA EN SU CASA"#AgendaFOX - Daniel Angelici, sobre la presencia de Juan Román Riquelme en una de las listas. pic.twitter.com/BZkIJ9UKbS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 22, 2019

José Beraldi, el otro candidato opositor, dijo tras el anuncio de Riquelme que el ídolo del club le había pedido "cosas inaceptables" para acompañarlo en la lista. Sobre esto, Angelici dijo que "no me corresponde a mí interpretar lo que dice José Beraldi", y agregó: "Aunque tanto yo, como todos los que están acá, saben de qué se trata. No voy a contestar lo que ustedes ya saben, lo que a lo mejor ni yo ni ustedes se animan a decirlo. Pero sobre todo pensando en el hincha de Boca, por eso yo no lo digo, tal vez cuando terminen las elecciones. Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo".

"No estoy sorprendido, tal vez no entienda algunas cosas. Quince días atrás hizo una conferencia pidiendo la unidad y yo convoqué a todos los candidatos en forma oficial", agregó el presidente del Xeneize sobre la participación del ex futbolista.

El presidente saliente también explicó que luego del pedido de unidad del ídolo, sintió la responsabilidad de considerar su propuesta y convocó a todos los candidatos de forma oficial, pero reveló: "El único que no atendió, como siempre, es Ameal. Unidad no hubo, se ve que no tenemos la capacidad para poder juntarnos como dirigentes".