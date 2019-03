"San Lorenzo debe acostumbrarse a ganar"

El experimentado mediocampista Román Martínez, autor del gol que permitió a San Lorenzo ponerle fin a un racha adversa de 15 presentaciones sin éxitos, consideró hoy que "el equipo debe acostumbrarse a ganar" y destacó que el plantel confía en el DT Jorge Almirón.

"El triunfo que logramos fue valioso, pero debemos tomarlo como un punto de partida, ahora el equipo tiene que acostumbrarse a ganar", analizó el jugador, próximo a cumplir 36 años, en diálogo con Fox Sports.

Martínez, una de las últimas incorporaciones que realizó San Lorenzo en el mercado de pases de verano, anotó el gol de la victoria sobre Junior de Barranquilla el último miércoles, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, que permitió terminar con la serie adversa.

"BOCA NO NOS PASÓ POR ARRIBA"#CentralFOX | Tras la victoria ante Junior, Román Martínez defendió la tarea de San Lorenzo en el partido anterior ante el Xeneize.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/ZRdfhABUaN — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 15 de marzo de 2019

El ex mediocampista de Deportivo Morón marcó a los 33 minutos del segundo tiempo el gol de la victoria, la primera en el ciclo del DT Jorge Almirón y la que acabó con la serie adversa que había comenzado el 22 de octubre pasado (2 a 1 ante San Martín de San Juan por la Superliga) y llegó a 15 partidos (dos con Claudio Biaggio, una con el interinato de Diego Monarriz y 12 con el actual técnico).

"Necesitábamos mucho el triunfo para ganar confianza, cambiar el estadio de ánimo y las especulaciones en torno al futuro de Almirón. Nosotros confiamos y creemos en nuestro entrenador, es un tipo al que todo le costó mucho y no lo tirará por la borda, está en un club grande como San Lorenzo", analizó Martínez.

Román Martínez, ex jugador de Arsenal, Tigre, Estudiantes de La Plata y Lanús en la Argentina, y del Espanyol y el Tenerife en España, es uno de los futbolistas del plantel de San Lorenzo que más conoce a Almirón junto a Gonzalo Castellani y el arquero Fernando Monetti.

"Creo que no veníamos jugando tan mal, sucede que hubo partidos que no los definimos y se nos escaparon en los últimos minutos. Creo que nos está faltando más de tres cuartos de cancha en adelante, necesitamos terminar mejor las ocasiones que generamos", comentó la figura del "Ciclón" en la victoria sobre los colombianos por la Libertadores.

Martínez se refirió finalmente al clásico que San Lorenzo perdió con Boca por 3-0 el sábado de la semana pasada por la Superliga, más precisamente a la rabona que ensayó el lateral "Xeneize" Julio Buffarini cuando la victoria estaba concretada y que generó la reacción de los rivales, enardecidos por esa jugada.

"Cuando Buffarini tiró la rabona no la vi, había salido de la cancha y estaba en el banco de suplentes. Después me enteré en el vestuario de lo que había sucedido y vi que la tiró de vuelta en el partido contra Tolima (hace tres días por la Libertadores). Lo único que puedo decir es que si lo hago yo me caigo de trompa", concluyó Román Martínez.