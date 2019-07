Sampaoli explotó en Brasil por un mail que se filtró

La estadía de Jorge Sampaoli en Santos no ha tenido días tranquilos y, en estas horas, se filtró un mail en el que el entrenador argentino le hace un reclamo al presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro por la situación del equipo.

Sampaoli llamó a una conferencia de prensa y no ocultó su malestar: "Me pareció muy mal que se filtrara un mail personal. Mi reclamo es con todos. Es un reclamo que se filtró. Nunca lo hago público. Lo hago en la cara. No tengo que hacerlo en los medios, pero como salió en los medios, esto es algo de todos los días".

“Mi relación con el presidente es profesional. No tengo por qué tener afecto, ni él conmigo. Lo que quiero aclarar es lo que realmente pasó. Sólo debo exigirle mi punto de vista para que Santos sea mejor”, agregó Sampaoli y destacó: "No vine para que Santos sea décimo. Vine porque la imagen mía desde la Argentina es la de un Santos grande, con Pelé, Neymar. No lo podemos hacer chicos los de adentro”.

“Si no hay recursos, debe haber ideas, arte, debemos ser ingeniosos. La queja es ser responsables. A mí no me interesa ganar de cualquier forma. Si tengo que jugar como un equipo chico, me voy. No vine acá por plata, sino por el interés que me generó Santos" , manifestó el extécnico de la Selección Argentina.

Sampaoli se puso un objetivo alto: “Debemos lograr superar al Santos de Pelé”. Y expresó: "El primer día que vine a Santos fue con la idea de construir un equipo campeón, protagonista. Mi reclamo en ese mail fue uno de los tantos que le hice al presidente, al gerente, a los jugadores, al utilero. Debemos estar a la altura. Voy a vivir reclamando todo el tiempo por Santos. Voy a ser una molestia para todos, incluso hasta que me vaya”.

“No me importa si el club tiene problemas financieros, debemos buscar una estructura que nos permita sacar jugadores menores, que los futbolistas lleguen en el momento apropiado al equipo de Primera. Esta camiseta se tiene que respetar”, concluyó.