Salió de Boca, fue vendido por millones a Inglaterra y será cedido al Dortmund para sumar minutos

El Borussia Dortmund sumó a préstamo por un año un futbolista que brilló en Boca, pero que no estaba teniendo minutos en su actual club.

El Borussia Dortmund, uno de los clubes más grandes de Alemania, recientemente subcampeón de la Champions League en 2024, busca esta temporada cortar una sequía de 5 años sin títulos. Para eso sumó unos refuerzos de último momento. Entre ellos, apostó por futbolista surgido de Boca Juniors que recién está dando sus primeros pasos por el fútbol europeo.

El jugador en cuestión es Aarón Anselmino, quien a mediados del año pasado fue comprado por el Chelsea por 18 millones de dólares. Sin embargo, no tuvo demasiado lugar en el actual club campeón del mundo, por lo que desde Londres le buscaron una salida temporal para que logre sumar minutos y regresar con mayor rodaje.

…and also expected to sign Carney Chukwuemeka on permanent deal next, almost done. pic.twitter.com/pMJOKlXogW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2025 En las últimas horas, el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano informó en su cuenta de X que el defensor central de 20 años será cedido al elenco negriamarillo hasta junio de 2026. El préstamo no incluye opción de compra, por lo que cuando se cumpla el plazo establecido, regresará a los Blues. El cuadro alemán se encargará de pagarle el salario.

El Dortmund ya tuvo su estreno en la Bundesliga 2025/26 este sábado con el empate 3-3 como visitante frente al St. Pauli. Además de las competencias locales, esta temporada también disputará la Champions League desde la fase de liga, por lo que el ex Boca tendrá la oportunidad de seguir compitiendo en el máximo nivel.