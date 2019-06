Sabatini recibe el premio máximo de la ITF: "Todo lo que soy es gracias al tenis"

En la noche parisina de hoy tendrá lugar la Cena de Campeones de la ITF y allí se le entregará el Premio Philippe Chatrier, máxima distinción de la Federación Internacional de Tenis, a Gabriela Sabatini, quien habló en conferencia de prensa en pleno Roland Garros.

"Me siento muy agradecida por recibir este premio. Cuando una mira para atrás, se da cuenta de todo lo que es el tenis. Es un deporte que a mí me dio mucho más de lo que yo le di", comenzó diciendo Sabatini en conferencia de prensa.

Y luego aseguró que "todo lo que soy, y lo que puedo hacer hoy en día, es gracias al tenis. Fue lo que me abrió la cabeza, lo que me dio la oportunidad de viajar, que es lo que más me gusta. Todas esas cosas que yo hice y hago, muchas veces en privado, es porque lo siento así, porque me siento muy agradecida con todos los años que viví con el tenis".

Aprovechando su estadía en París, Sabatini recordó sus actuaciones en Roland Garros, donde se consagró campeona junior en 1984 con apenas 14 años. "Fue algo muy importante para mí. Siempre fue especial jugar acá, por el polvo de ladrillo, la superficie en la que crecí, y por el ambiente que se vivió siempre acá. Después tengo algunos recuerdos que no son tan positivos, como cuando perdí contra Mary Joe Fernandez en cuartos de final (en 1993), una semifinal contra Monica Seles... Pero en general me gustaba mucho jugar acá", relató.

El Premio Philippe Chatrier, bautizado de esa forma en honor al ex presidente de la ITF fallecido en 2000, es otorgado desde 1996 a individuos e instituciones por su contribución al tenis más allá de la índole deportiva.

Gabriela Sabatini se retiró a los 26 años en 1996, tras cosechar 27 títulos en singles y 14 en dobles, entre ellos el US Open 1990 y el dobles de Wimbledon en 1988 con Steffi Graf. Fuera de las canchas, dedica su tiempo a promover los valores del tenis y trabajar junto a Unicef, Unesco y las Olimpiadas Especiales.

La Nación