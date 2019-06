Ruggeri ridiculizó a Chilavert en respuesta a su feroz crítica

El enfrentamiento entre Oscar Ruggeri y José Luis Félix Chilavert sumó un nuevo capítulo, esta vez, con el "Cabezon" como histriónico protagonista. En la previa del cruce entre Argentina y Paraguay de este miércoles a las 21.30 por el Grupo B de la Copa América, el hoy panelista había señalado que el conjunto que conduce Eduardo Berizzo "es muy inferior" a la Selección. Y eso provocó la furia del ex arquero, que lo fustigó en redes sociales.

"Por esta clase de persona la Argentina está mal vista en el mundo", lanzó el paraguayo y lo que había empezado como una discusión futbolera fue más allá: "Qué se puede esperar de una Kukaracha K y que se preocupe por los pocos pendejos que le queda en la cabeza".

Y esta tarde, el Cabezón redobló la apuesta con actuación incluida. "Gracias, gracias, gracias", dijo, mientras levantaba el micrófono como si fuera la Copa del Mundo. "Y ésta, dos". repitió el gesto, alzando el micrófono como si fuese la Copa América.

"¿Para quién es el mensaje, para las redes de Fox?", preguntó Vignolo. "Tú no has ganado nada", respondió el Cabezón. Ante las risas, insistió: "¿No dice así, tú no has ganado nada?. En esta, tú no has ganado nada", concluyó Ruggeri, devolviendo el misil.