Romero, picante contra Racing

Luego de la victoria contra Vélez y de volver al gol, Silvio Romero se mostró satisfecho por lo hecho en la última jornada aunque sorprendió a todos con su opinión sobre el título logrado por Racing. El delantero puso en duda la justicia del campeón y hasta hizo una pregunta que traerá polémica.

En un principio, el atacante del Rojo expresó su sensación sobre la definición del campeonato: "Ha hecho un gran torneo Racing. No sé si hablar de justicia porque Defensa ha hecho un grandísimo torneo con otro tipo de jugadores y también se lo merecían. Hay que felicitarlos".

Sin embargo, luego remarcó: "Nosotros tenemos que seguir ganando torneos. En 2017 se ganó, en 2018 se ganó. ¿Cuánto hace que Racing no gana un torneo internacional? El objetivo es ganar cosas, hay muchas competencias y siempre hay que tratar de ganar algo. O River que no gana el torneo local, no es acaso el mejor equipo".

Para cerrar, analizó el torneo de Independiente: "Lo de Independiente fue irregular, no nos encontramos con nuestro fútbol. Tuvimos altos y bajos, perdimos más puntos de los que merecíamos. Hubo partidos que superamos al rival pero lo perdimos. Hay que hacer foco en eso. Tenemos que tener un objetivo claro y saber a dónde vamos".