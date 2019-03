La renovación llegó a la Selección y de a poco los históricos comienzan a perder terreno con la nueva generación. Uno de ellos es Sergio Romero que no aparece en la última convocatoria y, teniendo en cuenta la poca continuidad que tiene, sus chances de ocupar el arco argentino son cada vez menores.

Desde Manchester, Chiquito brindó una entrevista a la cadena ESPN y dejó unas polémicas declaraciones: "Cuando yo entro a jugar, nadie me nota ni siquiera nervioso dentro de un campo de fútbol. Porque sé que me entreno todos los días de mi vida para cuando a mí me toque jugar".

¡PICANTE DECLARACIÓN DEL CHIQUITO ROMERO!🔥🇦🇷

“No necesito jugar 40 partidos para demostrar lo que soy” El arquero habló sobre su ausencia en la lista de Scaloni. ¿Qué te parece su declaración?

🎥: @SC_ESPN pic.twitter.com/JFQa4yf7YJ — Planeta Fútbol (@PlanetaFutbolOK) 8 de marzo de 2019

Y redobló la apuesta: "Es normal. Si juego 40 partidos al año, ¿quién me va a sacar de la selección a mí? No me saca nadie. Les cuesta sacarme cuando juego doce partidos al año. Yo estoy muy tranquilo".

Romero había sido parte de la convocatoria para los partidos ante México que se disputaron en Córdoba y Mendoza, pero no tuvo minutos en cancha.