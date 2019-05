Rojo no pierde la esperanza de volver a la Selección

El defensor argentino del Manchester United, Marcos Rojo, presenció anoche la victoria de Estudiantes frente a Sarmiento de Resistencia por la Copa Argentina y en diálogo con la prensa opinó sobre su ausencia en la lista de Lionel Scaloni de cara a la Copa América de Brasil 2019.

"Quiero volver a la Selección. Soy joven y tengo mucho para dar. Sé que si me esfuerzo, trabajo y me cuido puedo volver a estar y pelear por un puesto. Estoy tranquilo, ahora voy a recuperarme y a descansar un poco en estas vacaciones para volver con todo el año que viene", declaró el defensor, uno de los históricos de la Albiceleste.

Hace tiempo que Rojo quedó relegado del once titular del Manchester United y su poco rodaje fue determinante para quedar fuera de la nómina de 23. "Había hablado con Scaloni dos meses antes. Me dijo que me tenía en cuenta, pero tenía que tener continuidad. No pude lograrlo, entiendo muy bien ese punto de vista, lo respeto mucho. Es una gran persona, compartí mucho con él en el Mundial de Rusia", añadió el ex Estudiantes.

Por último el defensor, cuyo último partido con la celeste y blanca fue en los octavos de final del Mundial ante Francia, les dejó un mensaje de aliento a sus compatriotas: "Espero que les vaya muy bien en la Copa América".

TyC Sports