Rodrigo Mora anunció su partido despedida

El exdelantero de River Rodrigo Mora presentó en el Monumental su partido de despedida para el 13 de julio próximo, con una fiesta que contará con la presencia de los planteles campeones de la Copa Libertadores de 2015 y 2018.

"El dolor ya pasó, ahora pienso en despedirme de la gente y en lo que viene. Seguramente tendré un nudo en el estómago cuando entre a este estadio tan lindo, y trato de no pensar mucho más allá, voy a disfrutar", dijo el uruguayo, en la conferencia.

Mora se sentó acompañado del presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, quien dijo: "No va a ser una despedida, va a ser un homenaje, porque de acá no te vas a ir nunca. Te seguimos extrañando en la cancha, en los pasillos y en los vestuarios".

En cuanto a los jugadores que van a ser invitados, Mora dijo que quiere jugar con Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo y Pablo Aimar y que va a ser una fiesta con todos los jugadores con los que compartió estos años en el club.

Además, pidió disculpas por no haber hablado en estos meses luego de la decisión de dejar de jugar y confesó: "La verdad es que no podía hablar ni nada, estaba muy mal porque no iba a concentrar ni a jugar ni a entrenar, por eso ahora que pasó les digo a todos que disfruten".

Mora dejó el fútbol profesional el 6 de enero de este año luego de padecer una necrosis aséptica en la cabeza del fémur, por la que tuvo que operarse en junio del 2017 y estar afuera de las canchas durante casi 7 meses.