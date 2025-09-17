River perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental y ahora tendrá que ir por la épica a Brasil

Palmeiras fue muy superior en el primer tiempo y se fue 2-0 al descanso, pero River descontó en el complemento y estuvo al borde del 2-2. Se define en Brasil.

Gustavo Gómez festeja su gol del 1-0 frente a River en el duelo de ida en el Monumental.

En el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Palmeiras derrotó 2-1 a River Plate en el Monumental. El defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador a los 6 minutos de juego y Vitor Roque amplió la ventaja a los 40. En el complemento, Lucas Martínez Quarta descontó a los 43 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar por un gol -para forzar la definición por penales- o dos (para clasificar directo) en el partido de vuelta que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.

Tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Andreas Pereira, la pelota cayó en el segundo palo donde el guaraní se elevó, cabeceó en soledad ante una tardía reacción del arquero Franco Armani y marcó el 1-0.

Gustavo Gómez puso el 1-0 de Palmeiras en el Monumental Gol de Gustavo Gómez para el 1-0 de Palmeiras vs River Gol de Gustavo Gómez para el 1-0 de Palmeiras vs River. ESPN

A los 40 minutos de juego, Palmeiras amplió la ventaja con el gol de Vitor Roque. Tras un gran recorte de derecha a izquierda del argentino José López, el ex Lanús tocó para el delantero que quedó mano a mano con Armani y la tocó sutilmente al segundo palo, poniendo el 2-0.